Агаар Нэг: запущена платформа знаний о загрязнении воздуха в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министерство окружающей среды и туризма (MОСТ) и муниципалитет города Улан-Батор в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в Монголии и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) запустили платформу управления знаниями о загрязнении воздуха Agaar Neg (www.agaarneg.mn).

Платформа разработана с целью создания здоровой и безопасной среды для правительства и организаций гражданского общества, частного сектора и всех партнеров, работающих над сокращением загрязнения воздуха, чтобы они могли делиться своей работой, отчетами об исследованиях и информацией о проектах. Платформа, разработанная некоммерческой организацией Breathe Mongolia — Clean Air Coalition, имеет такие функции, как создание и поддержка настраиваемого профиля организации, библиотеки ресурсов с возможностью поиска, домашней страницы с автоматически обновляемым контентом. Платформа поддерживает двуязычный контент на монгольском и английском языках.

«Эта платформа будет принадлежать Министерству окружающей среды и туризма в качестве центрального хранилища знаний для координации межведомственной и межправительственной деятельности по развитию, распространения передового опыта по всей стране, интегрировать ее с национальным и местным бюджетами, разрабатывать новые проекты, собирать средства и далее развивать широкомасштабные знания и информацию», - сказала Т.Уртнасан, министр окружающей среды и туризма.

«Принятие цифровой платформы в качестве нового способа совместной работы, которое было ускорено пандемией COVID-19, предлагает нам переосмыслить, как мы взаимодействуем более эффективно, но его успех зависит от интереса и участия заинтересованных сторон Монголии в области загрязнения воздуха», - поясняет г-н Алекс Хейкенс, представитель ЮНИСЕФ в Монголии.

На сегодняшний день к платформе в качестве первоначальных участников присоединились 20 организаций, в том числе ПРООН, People In Need Mongolia (PIN), Geres, Ассоциация устойчивого финансирования Монголии, Глобальный институт зеленого роста и миссия Всемирного банка в Монголии.

«Мы были очень заинтересованы в помощи в решении проблем загрязнения воздуха с помощью технологических решений, и мы продолжим играть эту роль в нашем сообществе Agaar Neg», - сказал Азжаргал Цогтсайхан, основатель и генеральный директор Breathe Mongolia — Clean Air Coalition.

Команда Agaar Neg — коалиция менеджеров сообществ из ЮНИСЕФ, Министерства экономики и транспорта, Breathe Mongolia и PIN - будет продолжать заполнять предыдущие проекты и ресурсы, обращаясь к членам сообщества на платформе.

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