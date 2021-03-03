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  3 марта 2021
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Премьер посетил международный торговый центр «Нарантуул» Улан-Батора

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ посетил международный торговый центр «Нарантуул» и встретился с торговцами.

23 февраля правительство Монголии отменило меры по изоляции от коронавируса в рамках чрезвычайного уровня тотальной готовности в Улан-Баторе и разрешило 95 процентам предприятий в столице возобновить свою деятельность, чтобы оживить экономику страны.

В связи с этим премьер встретился с трейдерами и ознакомился с режимом инфекционного контроля. По словам трейдеров, у торгового центра «Нарантуул» в наши дни мало клиентов, плохие продажи и плохие покупки.


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Премьер-министр сказал, что «было обнаружено 33 новых вспышки, и мы пытаемся открыть границы страны, если будет соблюдаться режим заражения и количество вспышек уменьшится. Это непросто для трейдеров, но приятно видеть, что они работают с позитивным настроем. Экономика потеряла -6%, а до пандемии рост составлял 5%. Люди не должны полагаться на государство в решении всех проблем. От каждого человека зависит улучшение экономики. Давайте вместе работать над улучшением экономики».

Трейдеры обращались к Премьер-министру со следующими запросами:

  • Открытые сельские дороги
  • Открыть границу
  • Открытый общественный транспорт
  • Поддержить бизнес, выдав кредит
  • Безвизовый въезд в Южную Корею и Японию
  • Иметь гибкую политику в отношении требований к банковским кредитам
  • Стабилизировать обменный курс

Работая на рынке Нарантуул, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ пообещал работать над постепенным выполнением запросов продавцов, например, чтобы улучшить доступ к кредитам, предназначенным для малого бизнеса. Рынок Нарантуул, где более 8000 продавцов работают со своими магазинами и прилавками, ежедневно привлекает от 100 000 до 150 000 посетителей.

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