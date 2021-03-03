ПРООН в Монголии присоединяется к сети обучения и инноваций: Accelerator Labs

CentralAsia (MNG) - ПРООН в Монголии открыла свою лабораторию акселераторов, что сделало ее одним из самых молодых членов сети ПРООН, состоящей из 92 лабораторий акселераторов, обслуживающих 116 стран. Accelerator Labs, получившие название «быстрые и любопытные», предлагают партнерам новые подходы к исследованию, экспериментам и масштабированию портфеля дополнительных решений для решения сложных проблем разработки.

Изменение климата, кризис биоразнообразия, деградация земель, неравенство и цифровая трансформация — вот некоторые из сложных проблем, требующих своевременного решения в Монголии. Кроме того, пандемия COVID-19 усугубляет неравенство из-за своего беспрецедентного социально-экономического воздействия на народ Монголии и угрожает не только замедлить, но и свести на нет достижения Монголии в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

Лаборатория акселераторов ПРООН в Монголии определила цифровую трансформацию в сфере государственных услуг как передовую задачу и будет работать с различными партнерами над инновационными решениями для создания инклюзивной цифровой трансформации в сфере государственных услуг. Кроме того, этот акцент будет поддерживать прогресс страны в достижении ЦУР в соответствии с приоритетом правительства Монголии в отношении цифрового управления для ускорения развития.

«Поскольку у нас меньше девяти лет для достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, запуск Accelerator Lab в Монголии не мог быть более своевременным, поскольку мы стремимся изменить то, как мы думаем, инвестируем, доставляем и управляем, чтобы работать быстрее, лучше и в невиданных ранее масштабах для дальнейшей поддержки Монголии», - сказала Элейн Конкиевич, Постоянный представитель ПРООН в своем вступительном слове.

Accelerator Lab будет развивать процесс создания смыслов, инициированный ПРООН в Монголии через его Звуковой совет, который подчеркнул важность коллективного обсуждения посредством системного мышления при решении сложных задач Монголии. Это позволит ПРООН выявлять местные инновации, ускорять развитие и, в конечном итоге, укреплять ПРООН в качестве координатора решений в области развития. Успешные решения могут потенциально поддержать правительство Монголии в дальнейшем улучшении доступа к качественному и инклюзивному образованию, устойчивым средствам к существованию, цифровой грамотности и сокращению бедности для монгольских женщин, мужчин, девочек и мальчиков.

«Цифровая трансформация находится в авангарде приоритетов правительства Монголии с 2020 года, и мы уделяем особое внимание инновациям в сфере государственных услуг, основанным на данных и технологиях, которые не только повысили бы доступность государственных услуг, но также повысили бы их подотчетность и прозрачность», - сказала Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл, председатель Управления связи и информационных технологий Монголии.

«Accelerator Labs может стать катализатором нового поколения решений для разработки. Германия по-прежнему решительно поддерживает ПРООН и ее важный мандат по оказанию комплексной помощи в решении взаимосвязанных проблем развития», - сказал Йорн Розенберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Монголии.

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