На утро 3 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 717 человек. Всего — 214 806

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 105;
- Павлодарская область - 79;
- Акмолинская область - 69;
- город Нур-Султан - 68;
- Западно-Казахстанская область - 64;
- Костанайская область - 61;
- Алматинская область - 51;
- Восточно-Казахстанская область - 49;
- Карагандинская область - 46;
- Атырауская область - 35;
- Северо-Казахстанская область - 25;
- Кызылординская область - 14;
- город Шымкент - 12;
- Актюбинская область - 12
- Мангистауская область - 12;
- Жамбылская область - 9;
- Туркестанская область - 6.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 214 806 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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