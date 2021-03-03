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  3 марта 2021
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На утро 3 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 717 человек. Всего — 214 806

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 105;

- Павлодарская область - 79;

- Акмолинская область - 69;

- город Нур-Султан - 68;

- Западно-Казахстанская область - 64;

- Костанайская область - 61;

- Алматинская область - 51;

- Восточно-Казахстанская область - 49;

- Карагандинская область - 46;

- Атырауская область - 35;

- Северо-Казахстанская область - 25;

- Кызылординская область - 14;

- город Шымкент - 12;

- Актюбинская область - 12

- Мангистауская область - 12;

- Жамбылская область - 9;

- Туркестанская область - 6.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 214 806 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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