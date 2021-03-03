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  3 марта 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 900 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 198 726 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 23 544;

- Алматы - 23 362;

- Восточно-Казахстанская область - 20 146;

- Павлодарская область - 17 105;

- Атырауская область - 16 675;

- Карагандинская область - 14 279;

- Акмолинская область - 12 694;

- Северо-Казахстанская область - 12 072;

- Костанайская область - 11 060;

- Западно-Казахстанская область - 10 753;

- Алматинская область - 9857;

- Жамбылская область - 5700;

- Шымкент - 5577;

- Туркестанская область - 4180;

- Актюбинская область - 4072;

- Мангистауская область - 3929;

- Кызылординская область - 3721.

Коронавирус в Казахстане
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