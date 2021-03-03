За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 900 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 198 726 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 23 544;
- Алматы - 23 362;
- Восточно-Казахстанская область - 20 146;
- Павлодарская область - 17 105;
- Атырауская область - 16 675;
- Карагандинская область - 14 279;
- Акмолинская область - 12 694;
- Северо-Казахстанская область - 12 072;
- Костанайская область - 11 060;
- Западно-Казахстанская область - 10 753;
- Алматинская область - 9857;
- Жамбылская область - 5700;
- Шымкент - 5577;
- Туркестанская область - 4180;
- Актюбинская область - 4072;
- Мангистауская область - 3929;
- Кызылординская область - 3721.
Коронавирус в Казахстане
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