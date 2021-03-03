В Узбекистан в рамках спасательной операции из Афганистана вернули 24 граждан

CentralAsia (UZ) - На мосту Хайратон, соединяющем Сурхандарьинскую область Узбекистана с Афганистаном, 2 марта была проведена гуманитарная операция «Мехр-4» («Добро-4»).

По данным издания Кун.уз, в результате операции 24 гражданина Узбекистана были эвакуированы из Афганистана. Из них 19 несовершеннолетних, в том числе 4 дети-сироты.

Как сообщается, с 2017 по 2020 год 86 граждан были возвращены в Узбекистан в сотрудничестве с афганскими спецслужбами. Все они были в рядах незаконных вооруженных формирований.

«На данный момент из Афганистана депортированы 23 мужчины, 16 женщин и 47 детей», - говорится в сообщении СМИ.

8 декабря 2020 года в рамках операции «Мехр-3» 98 узбекистанцев, в том числе 25 женщин и 73 ребенка, были репатриированы из зон вооруженных конфликтов в Сирии.

В октябре 2019 года 39 мальчиков и 25 девочек, оставшихся без родителей, были возвращены из Сирии в рамках операции Mехр-2. Первая группа узбекистанцев - 156 женщин и детей - была доставлена в Ташкент спецрейсом 30 мая 2019 года в рамках первой гуманитарной операции «Мехр».