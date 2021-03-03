В Узбекистане студентов, арендующих жильё, разделят на цветовые категории - «красных», «желтых» и «зеленых»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане студентов, проживающих в съёмном жилье, разделят на «зелёные», «жёлтые» и «красные» категории, внедрив систему оказания практической помощи. Об этом 2 марта сообщил министр высшего и среднего специального образования Абдукадир Ташкулов в Законодательной палате Олий Мажлиса.

По словам министра, создана специальная рабочая группа для изучения образа жизни и условий проживания студентов, проживающих в арендуемом жилье. По результатам проверки рабочая группа поделит студентов-арендаторов на зеленые, желтые и красные категории.

Ранее сообщалось, что 27 февраля в арендованном доме на улице Инжобод в махалле «Фирдавсий» в Ташкенте были найдены четыре тела - студентов 2 курса Ташкентского университета информационных технологий М.У., Р.С., Д.Г., а также студента 2 курса Сингапурского университета О.И. и студента 1 курса университета Инха С.Х.

По официальным данным, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом. В тот же день прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по статье 259, части 2 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности). После этого вице-премьер Б.Мусаев 1 марта провел экстренное совещание и поручил проанализировать жилищные условия студентов.

А днём ранее, 1 марта, сообщалось о гибели в Ташкенте студента 3-го курса юридического факультета в результате падения в шахту лифта на стройке. По данным местных СМИ, студент из области, проживал и работал на стройке в столице, т.к. испытывал финансовые затруднения.