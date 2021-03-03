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  3 марта 2021
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США ввели санкции против некоторых российских чиновников из-за отравления Навального
Алексей Навальный 2 февраля
Алексей Навальный 2 февраля
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Соединенные Штаты ввели санкции против российских правительственных чиновников и компаний из-за отравления оппозиционного лидера Алексея Навального. Об этом пишет Reuters.

В список лиц, в отношении которых вводятся ограничения, попали первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, генпрокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

Среди компаний, внесенных в санкционный список минфина США - Государственный НИИ органической химии и технологии, 27-й научный центр и 33-й центральный НИИ министерства обороны России. Ещё одна организация - 48-й НИИ с двумя его филиалами - попал в санкционный список Госдепа.

Навальный был доставлен в городскую больницу Омска в августе 2020 года после того, как почувствовал себя плохо. Врачи берлинской клиники «Шарите», куда Навальный был доставлен через два дня, сообщили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом. Кремль отрицает какую-либо причастность к отравлении оппозиционера.

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