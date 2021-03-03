Посол Казахстана в Ташкенте привился узбекско-китайской вакциной

CentralAsia (KZ) - Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатибалди и двое сотрудников Посольства Казахстана получили 1-ю дозу китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001.

Об этом сообщила пресс-служба Мининноваций по итогам встречи главы диппредставительства и министра инновационного развития Иброхима Абдурахмонова.

Заместитель директора Центра передовых технологий Дильбар Долимова пояснила, что ZF-UZ-VAC2001 является рекомбинантной вакциной, путем вакцинации в организм вводится часть шипика коронавируса.

- Этот метод служит для предотвращения побочных эффектов, поскольку он использует только внешний белок вируса, - отметила Д. Долимова. – Также положительным является тот факт, что ZF-UZ-VAC2001 можно хранить в обычном холодильнике при температуре 2-8 градусов.

Посол Дархан Сатибалди поздравил с успешностью исследований новой рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001, созданной учеными Узбекистана и Китая. Он также сообщил, что процесс вакцинации в Узбекистане широко освещается в СМИ Казахстана. Посол отметил, что подготовит предложение по обсуждению поставок узбекско-китайской вакцины в Казахстан.

На сегодняшний день 6836 добровольцев получили 1-ю дозу вакцины, 4453 добровольцев - 2-ю дозу и 283 добровольца - 3-ю дозу вакцины. Только у 0,01% добровольцев, участвовавших в исследовании, наблюдались незначительные побочные эффекты - аллергическая реакция.

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