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  3 марта 2021
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Илон Маск создаст новый город в Техасе

CentralAsia (CA) -  Американский предприниматель, инженер Илон Маск анонсировал создание нового города в штате Техас.

«Создаю город Starbase, Техас», - написал Маск в Твиттере.

Как пишет Bloomberg, речь идет о переименовании техасской деревни Бока-Чика, где находится космодром корпорации SpaceX. Издание пишет, что на прошлой неделе судья округа Кэмерон Эдди Тревино, который по местным законам должен дать одобрение на переименование, заявил, что соответствующего запроса от компании пока не поступало.

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