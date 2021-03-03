В Москве предупредили об аномальном похолодании

CentralAsia (CA) - Аномальный холод придет в Москву и регионы северо-запада России в эту субботу, а в воскресенье он распространится уже почти на всю европейскую территорию страны. Температура будет ниже нормы на два-восемь градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«В течение периода рабочих дней температура в Москве прогнозируется выше нормы, но уже с субботы она будет ниже нормы. В субботу, 6 марта, ночные температуры будут от девяти до 14 градусов мороза, дневные - около пяти градусов мороза. В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение. Температура будет ниже нормы на три градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на два-четыре градуса ниже нормы в понедельник. Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», - сообщил он.



По словам Вильфанда, в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала аномалии будут еще заметнее: температура будет ниже нормы на четыре-восемь градусов. С воскресенья аномальный холод распространится почти на всю европейскую территорию России.



Кроме того, в Москве температура будет ощущаться еще ниже, чем на столбиках термометров, так как прогнозируется сильный ветер. Его порывы будут достигать 17 м/с.

