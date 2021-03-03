В аэропорту Москвы задержан студент Розгельды Чолиев, критиковавший правительство Туркменистана

CentralAsia (TM) - Вечером 2 марта в аэропорту Шереметьево по прилету из Стамбула был задержан туркменский студент Розгельды Чолиев, которого, как сообщают "Хроники Туркменистана", преследуют спецслужбы Туркменистана за критику правительства в интернете.

По словам задержавших парня полицейских, ему грозит депортация в Туркменистан.

Чолиев неоднократно размещал в интернете видеоролики с критикой туркменского президента. Приехать в Москву ему предложил знакомый, который обещал оказывать ему всяческое содействие.

Туркменская Инициатива по Правам Человека отслеживает ситуацию с Розыгельды Чолиевым.

По информации ТИПЧ, за короткое время предложения приехать в Москву получили еще несколько туркменских активистов.