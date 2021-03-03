[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В аэропорту Москвы задержан студент Розгельды Чолиев, критиковавший правительство Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Вечером 2 марта в аэропорту Шереметьево по прилету из Стамбула был задержан туркменский студент Розгельды Чолиев, которого, как сообщают "Хроники Туркменистана", преследуют спецслужбы Туркменистана за критику правительства в интернете.

По словам задержавших парня полицейских, ему грозит депортация в Туркменистан.

Чолиев неоднократно размещал в интернете видеоролики с критикой туркменского президента. Приехать в Москву ему предложил знакомый, который обещал оказывать ему всяческое содействие.

Туркменская Инициатива по Правам Человека отслеживает ситуацию с Розыгельды Чолиевым.

По информации ТИПЧ, за короткое время предложения приехать в Москву получили еще несколько туркменских активистов.

print
  • Бывший президент Франции Николя Саркози получил реальный срок по делу о коррупции
  • В Узбекистане распространилось видео, на котором женщина месит курут ногами
  • Эмомали Рахмон и Си Цзиньпин обсудили вопросы сотрудничества в рамках таджикско-китайских отношений


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com