В аэропорту Москвы задержан студент Розгельды Чолиев, критиковавший правительство Туркменистана
- Туркменистан, общество
- 10:19, 03 марта 2021
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CentralAsia (TM) - Вечером 2 марта в аэропорту Шереметьево по прилету из Стамбула был задержан туркменский студент Розгельды Чолиев, которого, как сообщают "Хроники Туркменистана", преследуют спецслужбы Туркменистана за критику правительства в интернете.
По словам задержавших парня полицейских, ему грозит депортация в Туркменистан.
Чолиев неоднократно размещал в интернете видеоролики с критикой туркменского президента. Приехать в Москву ему предложил знакомый, который обещал оказывать ему всяческое содействие.
Туркменская Инициатива по Правам Человека отслеживает ситуацию с Розыгельды Чолиевым.
По информации ТИПЧ, за короткое время предложения приехать в Москву получили еще несколько туркменских активистов.