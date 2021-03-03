В Австрии 41 человек умер после вакцинации Pfizer-BioNTech от коронавируса

CentralAsia (CA) - Надзорная служба Австрии сообщила о 41 случае смерти людей, которые произошли после вакцинации от коронавируса препаратом американско-немецкого производства от компаний Pfizer и BioNTech, но связь с препаратом не установлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года.



В документе говорится, что «у троих пациентов в результате заключения о вскрытии была исключена связь с прививкой. У 11 человек вакцинация пришлась на время инкубационного периода заболевания COVID-19, во время которого пациенты умерли. Еще 19 человек ранее имели серьезные заболевания, предположительно, ставшие причиной смерти. Другие восемь случаев еще уточняются или не удалось получить никакой дополнительной информации. Пока нет фактов связи с вакциной, выяснения продолжаются».



Как поясняется, в связи с тем, что в начале вакцинации населения в основном прививались престарелые люди, следует ожидать, что по прошествии времени могут возникать естественные, то есть не связанные с вакцинацией, события со здоровьем человека. В частности, ожидаемое количество смертей через неделю после вакцинации составляет для людей из групп риска в возрасте от 80 лет и старше 3,5 на 1 тыс.



«Основываясь на этой так называемой фоновой заболеваемости, можно ожидать одну смерть на 290 человек в этой возрастной категории в течение недели, независимо от вакцинации», - говорится в докладе.



Кроме того, у 18 пациентов после прививки (13 - консорциума Pfizer - BioNTech, пять - компании AstraZeneca) были зарегистрированы опасные для жизни побочные эффекты. У девяти человек состояние здоровья было восстановлено, у остальных все еще продолжается выяснение обстоятельств или не удалось получить дополнительную информацию.

