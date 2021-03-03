Турция и Франция могут внести совместный вклад в международную безопасность, - Эрдоган

CentralAsia (CA) - Турция и Франция могут внести значительный вклад в усилия по обеспечению безопасности, стабильности и мира на обширной территории, простирающейся от Европы до Кавказа, Ближнего Востока и Африки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в режиме видеоконференции с главой Франции Эммануэлем Макроном.



«Как два сильных союзника по НАТО мы можем внести значительный вклад в усилия по обеспечению безопасности, стабильности и мира на обширной территории, простирающейся от Европы до Кавказа, Ближнего Востока и Африки. Мы можем совместно принимать меры в борьбе с террористическими организациями, которые угрожают нашим странам и безопасности наших граждан. Мы хотим, чтобы Турция и Франция действовали солидарно по всем этим вопросам», - передает слова Эрдогана агентство Anadolu.



Отметив, что основы дружественных отношений между Турцией и Францией были заложены после обмена письмами между султатном Сулейманом Великолепным и королем Франсуа I, президент Эрдоган выразил уверенность, что Анкара и Париж обладают «серьезным потенциалом сотрудничества».



Кроме того, турецкий лидер рассказал о принятых в Турции мерах по смягчению карантинных ограничений и напомнил, что вакцинацию прошли почти 10 миллионов турецких граждан.

