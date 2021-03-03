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  3 марта 2021
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В Узбекистане за сутки количество случаев коронавируса увеличилось на 45 и достигло 80006

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за сутки, 2 марта, количество зарегистрированных новых случаев коронавируса составило 45, общее число достигло 80006.

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской, Сурхандарьинской, Хорезмской и Ташкентской областях, а также в городе Ташкенте (35).

Общее число выздоровевших составляет 78 549 (+36) человек, а показатель выздоровления - 98%.

Из 835 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях страны, 146 находятся в тяжёлом состоянии, а 27 - в крайне тяжёлом.

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