В Узбекистане за сутки количество случаев коронавируса увеличилось на 45 и достигло 80006

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки, 2 марта, количество зарегистрированных новых случаев коронавируса составило 45, общее число достигло 80006.

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской, Сурхандарьинской, Хорезмской и Ташкентской областях, а также в городе Ташкенте (35).

Общее число выздоровевших составляет 78 549 (+36) человек, а показатель выздоровления - 98%.

Из 835 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях страны, 146 находятся в тяжёлом состоянии, а 27 - в крайне тяжёлом.