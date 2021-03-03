В Узбекистан прибыла очередная группа из 100 российских учителей

CentralAsia (UZ) - 2 марта в Узбекистан прибыли третья группа преподавателей русского языка для работы в местных школах. Общее количество российских специалистов, которые теперь преподают русский язык в рамках гуманитарного проекта "Класс!", составит 100 человек, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

Новая группа педагогов включает 12 практикующих специалистов, магистрантов и аспирантов педагогических вузов России. Они будут преподавать в школах разных городов и районов Республики Узбекистан, в том числе в тех, в где существует острая проблема нехватки педагогических кадров.

70 человек будут преподавать русский язык в школах республики, а 30 станут методистами по обучению и повышению квалификации педагогов Узбекистана.

Российские учителя разрабатывают сценарии уроков и учебные материалы для занятий в некоторых школах. С марта по июнь 2021 года в них будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре её начнут внедрять в других школах Узбекистана.

Проект "Класс!" реализуется Минпросвещения России совместно с Министерством народного образования Республики Узбекистан и благотворительным фондом "Наука, искусство и спорт" с 2020 года. В рамках первого этапа проекта в 2020 году российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14 регионах Республики Узбекистан, протестировали более 4 тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями.