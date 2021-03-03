Эмомали Рахмон и Си Цзиньпин обсудили вопросы сотрудничества в рамках таджикско-китайских отношений

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.



В начале беседы Рахмон поздравил председателя КНР с прошедшим праздником весны и началом Нового года — традиционным праздником китайского народа, пожелав ему здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в деятельности, а народу Китая — мира, стабильности и дальнейшего процветания.



В ходе разговора президент Таджикистана отметил достижение Китая в деле преодоления бедности, поздравив Си Цзиньпина и с успехом на этом поприще.



Также стороны обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества в рамках таджикско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства.



В этом контексте были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия, в том числе в областях цифровой экономики, электронной торговли и транспорта, в сфере сельского хозяйства, а так же дальнейшие совместные шаги на этом направлении и в целях снижения остроты влияния мирового финансово-экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Эмомали Рахмон выразил признательность китайской стороне за помощь и поддержку в преодолении последствий пандемии, включая готовность правительства КНР выделить Таджикистану антивирусную вакцину китайского производства на безвозмездной основе.



Стороны выразили надежду на дальнейшее развитие ситуации, связанной с пандемией, в русле устойчивой нормализации в двух странах.



Главы государств высказались за дальнейшее развитие таджикско-китайских культурно-гуманитарных связей, была высказана готовность сторон к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в сфере безопасности.



В контексте обсуждения многосторонних отношений внимание было акцентировано на текущее председательство Таджикистана в ШОС и юбилейный Саммит организации, проведение которого запланировано в городе Душанбе в этом году.

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