[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмомали Рахмон и Си Цзиньпин обсудили вопросы сотрудничества в рамках таджикско-китайских отношений

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В начале беседы Рахмон поздравил председателя КНР с прошедшим праздником весны и началом Нового года — традиционным праздником китайского народа, пожелав ему здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в деятельности, а народу Китая — мира, стабильности и дальнейшего процветания.

В ходе разговора президент Таджикистана отметил достижение Китая в деле преодоления бедности, поздравив Си Цзиньпина и с успехом на этом поприще.

Также стороны обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества в рамках таджикско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства.

В этом контексте были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия, в том числе в областях цифровой экономики, электронной торговли и транспорта, в сфере сельского хозяйства, а так же дальнейшие совместные шаги на этом направлении и в целях снижения остроты влияния мирового финансово-экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Эмомали Рахмон выразил признательность китайской стороне за помощь и поддержку в преодолении последствий пандемии, включая готовность правительства КНР выделить Таджикистану антивирусную вакцину китайского производства на безвозмездной основе.

Стороны выразили надежду на дальнейшее развитие ситуации, связанной с пандемией, в русле устойчивой нормализации в двух странах.

Главы государств высказались за дальнейшее развитие таджикско-китайских культурно-гуманитарных связей, была высказана готовность сторон к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в сфере безопасности.

В контексте обсуждения многосторонних отношений внимание было акцентировано на текущее председательство Таджикистана в ШОС и юбилейный Саммит организации, проведение которого запланировано в городе Душанбе в этом году.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Строительство автобана Ашхабад — Туркменабад приостановлено из-за нехватки денег
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 900 человек
  • За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 893 человека


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com