[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Численность населения Таджикистана превысила 9,5 млн

CentralAsia (TJ) -  На 1 января 2021 года численность населения Таджикистана составила 9 млн 504 тыс. человек, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на статистическое ведомство республики.

Отмечается, что естественный прирост населения страны в 2020 году составил 2%, то есть количество населения выросло примерно на 198 тысяч человек.

Число родившихся в минувшем году по республике составило почти 240 тысяч человек, а количество умерших — около 42 тысяч человек.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Монголии от COVID-19 ежедневно вакцинируются до 1,7 тыс. человек
  • В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 32 человек. Всего — 3032
  • Бывший президент Франции Николя Саркози получил реальный срок по делу о коррупции


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com