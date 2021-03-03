Численность населения Таджикистана превысила 9,5 млн

CentralAsia (TJ) - На 1 января 2021 года численность населения Таджикистана составила 9 млн 504 тыс. человек, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на статистическое ведомство республики.



Отмечается, что естественный прирост населения страны в 2020 году составил 2%, то есть количество населения выросло примерно на 198 тысяч человек.



Число родившихся в минувшем году по республике составило почти 240 тысяч человек, а количество умерших — около 42 тысяч человек.

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