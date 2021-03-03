Во Вьетнаме мужчина поймал 2-летнюю девочку, упавшую с балкона 12 этажа (видео)

CentralAsia (CA) - Инцидент произошел 28 февраля в столице Вьетнама Ханое. 31-летний водитель службы доставки стал настоящим героем, после того, как отважно бросился спасать ребенка, рискуя собственной жизнью, сообщает газета Vietnam Times.

Нгуен Нгок Манх сидел в машине, когда услышал плач ребенка и женские крики. Увидев, что ребенок находится за перилами балкона на высоте около 50 метров, мужчина забрался повыше, чтобы попытаться подхватить ребенка, если тот упадет. В момент, когда девочка начала падать, Нгуен тоже потерял равновесие, но бросился вперед и вытянул руки, чтобы подхватить ее. Курьер упал на крышу с такой силой, что оставил на ней вмятину.

В отчете медиков говорится, что у малышки сломаны руки и нога. Ее состояние врачи оценивают как стабильное. Сотрудник доставки получил растяжение связок.

«К счастью, ребенок упал мне на колени. Я поспешно обнял ее, потом увидел кровь, текущую из ее рта, я был очень напуган», — рассказал Нгуен.

В соцсетях 31-летнего водителя назвали настоящим героем. За смелый поступок его поблагодарил и премьер-министр страны, предложив наградить мужчину.