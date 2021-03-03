Вице-премьер Беларуси Александр Субботин посетит Узбекистан

А.Субботин

CentralAsia (UZ) - 3-5 марта белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Александром Субботиным посетит с визитом Узбекистан. Об этом сообщило посольство РБ в Узбекистане.



Делегация примет участие в 8-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которое пройдет под председательством Субботина и заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова.

Программой визита также предусмотрено проведение переговоров в Кабинете Министров Узбекистана, министерствах и ведомствах, участие в заседании Белорусско-Узбекского делового совета, посещение совместных Белорусско-Узбекских предприятий, а также узбекских компаний, активно сотрудничающих с партнерами из Беларуси.

В рамках визита состоятся межмидовские политические консультации на уровне первых заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран. Белорусская делегация посетит города Алмалык и Самарканд, где проведет переговоры по вопросам расширения межрегионального сотрудничества и реализации кооперационных проектов.

Официальная часть делегации представлена руководителями министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, образования, иностранных дел, транспорта и коммуникаций, здравоохранения, Госстандарта, Национальной академии наук, других ведомств.

В деловую часть делегации вошли руководители крупнейших белорусских предприятий, представляющих отрасли машиностроения, легкой, пищевой и фармацевтической промышленности, ректоры ведущих белорусских ВУЗов.