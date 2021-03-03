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  3 марта 2021
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Садыр Жапаров вручил орден «Достук» единственному манасчи в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вручил орден «Достук» единственному манасчи в Казахстане, известному писателю, драматургу Баянгали Алимжанову, сообщает «Казинформ».

Согласно Указу президента Кыргызской Республики орден вручен манасчи за большой вклад в продвижение и популяризацию эпоса «Манас» в Казахстане, а также в укрепление культурного сотрудничества между странами.

«Мне выразили огромное уважение, оценили мой труд. Хочу выразить благодарность за вручение такого значимого ордена. Я благодарен кыргызскому народу. Я люблю эпосы кыргызов также, как люблю казахские эпосы», - сказал Алимжанов.

Баянгали Алимжанов советский казахский поэт, писатель, драматург, акын — импровизатор, жыршы-жырау, сатирик, критик, литературовед, режиссёр, сценарист, киноактёр, журналист, кинодокументалист, телеведущий, переводчик, детский поэт и детский писатель. Автор более 50 книг.

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