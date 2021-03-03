В Узбекистане к женскому празднику освободили из тюрем 14 женщин

- Узбекистан, общество
- 13:33, 03 марта 2021
- Просмотров: 366
CentralAsia (UZ) - Накануне Международного женского дня, 8 марта, Верховный суд Узбекистана рассмотрел кассационные жалобы 16 женщин, осужденных за тяжкие преступления в исправительных учреждениях и приговоренных к различным срокам лишения свободы.
Как сообщает УзА, 14 женщин были освобождены условно-досрочно с учетом того, что они отбыли большую часть срока наказания, искренне сожалели о содеянном, также проявили свои положительные стороны в процессе отбывания наказания и получили благодарность от руководства учреждения.
Женщины вернулись к своим семьям. В тоже время суд смягчил приговоры, вынесенные двум женщинам-заключенным.
В прошлом году, накануне женского праздника, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 83 женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы.