В Южной Корее после прививки вакциной AstraZeneca от COVID-19 умерли 2 человека

CentralAsia (CA) - В больницах Южной Кореи после вакцинации препаратом AstraZeneca против COVID-19 скончались два человека. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Первому пациенту из провинции Коян было 50 лет. Как утверждают врачи, сначала у него появились симптомы сердечной недостаточности, было затруднено дыхание.



Ранее у пациента были проблемы с сердцем, был диабет и инсульт, сообщили врачи.

Второй пациент умер сегодня через четыре дня после введения вакцины AstraZeneca.



У 63-летнего мужчины с цереброваскулярным заболеванием наблюдались основные симптомы коронавируса. Когда состояние пациента ухудшилось, его срочно доставили в другую больницу, где он скончался от пневмонии.

Причины смерти этих пациентов выясняются.

Как сообщили в Минздраве страны, эти два случая стали первыми со смертельным исходом после вакцинации.