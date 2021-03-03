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  3 марта 2021
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В Южной Корее после прививки вакциной AstraZeneca от COVID-19 умерли 2 человека

CentralAsia (CA) -  В больницах Южной Кореи после вакцинации препаратом AstraZeneca против COVID-19 скончались два человека. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Первому пациенту из провинции Коян было 50 лет. Как утверждают врачи, сначала у него появились симптомы сердечной недостаточности, было затруднено дыхание.

Ранее у пациента были проблемы с сердцем, был диабет и инсульт, сообщили врачи.

Второй пациент умер сегодня через четыре дня после введения вакцины AstraZeneca.

У 63-летнего мужчины с цереброваскулярным заболеванием наблюдались основные симптомы коронавируса. Когда состояние пациента ухудшилось, его срочно доставили в другую больницу, где он скончался от пневмонии.

Причины смерти этих пациентов выясняются.

Как сообщили в Минздраве страны, эти два случая стали первыми со смертельным исходом после вакцинации.

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