В России опозиционера Навального отправили в колонию, которая поставляла трусы для нужд ФСИН

// Пресс-служба Мосгорсуда

CentralAsia (CA) - Исправительная колония № 2 (ИК-2) во Владимирской области, где предположительно отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный, поставляет нижнее белье для нужд Федеральной службы исполнения наказаний.

Как пишет The Insider со ссылкой на сайт госзакупок, в 2018 году эта колония получила от регионального управления ФСИН контракт на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. Сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Из документации на портале госзакупок следует, что ИК-2 в Покрове должна была поставить почти 1600 рубашек по 311 рублей за штуку и четыре тысячи трусов и кальсон по 81 рублю за штуку.

На официальном сайте управления ФСИН по Владимирской области есть каталог продукции, которую делают заключённые. Помимо одежды для сотрудников и осуждённых, в нём представлена различная деревянная мебель, обувь и текстильные изделия.

В декабре Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из своих предполагаемых отравителей из ФСБ Константином Кудрявцевым. Тот рассказал, что яд был нанесен на внутреннюю часть синих трусов Навального. Эта деталь стала поводом для мемов.

25 февраля Навального, которого осудили на два с половиной года колонии по делу «Ив Роше», этапировали из СИЗО «Матросская тишина». Несколько СМИ сообщили, что политик отправлен в ИК-2 во Владимирской области. Официально это до сих пор не подтверждено.