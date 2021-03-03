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  3 марта 2021
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За сутки в России число случаев коронавируса увеличилось на 10,5 тысяч

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 10 535 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 марта сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 316 (12,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 278 750 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 111,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 285 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 549 844 человека.

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