Число жертв коронавируса в России превысило 87 тысяч

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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 452 человека, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 46 и Санкт-Петербурге — 39.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 87 348 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,2 млн человек, из них выздоровели — 3,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 549 844 пациента.