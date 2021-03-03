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  3 марта 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 87 тысяч
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 452 человека, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 46 и Санкт-Петербурге — 39.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 87 348 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,2 млн человек, из них выздоровели — 3,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 549 844 пациента.

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