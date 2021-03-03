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  3 марта 2021
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Узбекистан на шестом месте среди крупнейших производителей хлопка в мире, - исследование

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан занял шестое место среди крупнейших производителей хлопка в мире. Соответствующие данные опубликованы на сайте Research and Market.

По данным исследования, Индия, Китай, Пакистан и США являются крупнейшими производителями хлопка во всем мире. Соединенные Штаты экспортируют большую часть своей хлопковой продукции, поскольку в них менее развита текстильная промышленность. Азиатские страны доминируют в производстве хлопка, а также являются одними из крупнейших потребителей хлопка.

В последние годы обе страны — Вьетнам и Узбекистан, также стали крупными потребителями хлопка.

Всего в восьмёрке лидеров в этой группе перечислены Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Турция, Вьетнам и замыкает рейтинг Узбекистан.

Однако, Узбекистан не попал в первую восьмерку стран-экспортеров хлопка, приведённую в исследовании. Среди лидеров в этом рейтинге числятся США, Бразилия, Индия, Австралия, Бенин и другие.

Согласно исследованию, ожидается, что к 2027 году мировой рынок хлопка достигнет $46,5 млрд, а среднегодовой темп роста составит 2,74% с 2020 по 2027 год.

Согласно этому исследованию, ожидается, что к 2027 году мировой рынок хлопка достигнет 46,56 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 2,74% с 2020 по 2027 год.

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