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  3 марта 2021
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Умер российский спортивный комментатор Юрий Розанов
Юрий Розанов
Юрий Розанов

CentralAsia (CA) -  В возрасте 59 лет умер российский спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом 3 марта на своей странице в Твиттере сообщил ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

В последние годы Розанов боролся с тяжёлой болезнью

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», - написал спортивный журналист.

Юрий Альбертович Розанов — российский спортивный телекомментатор, работавший преимущественно на трансляциях футбольных и хоккейных матчей. Вместе с Сергеем Крабу был награждён премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» в 2012 году.

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