Умер российский спортивный комментатор Юрий Розанов

Юрий Розанов

CentralAsia (CA) - В возрасте 59 лет умер российский спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом 3 марта на своей странице в Твиттере сообщил ведущий «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.



В последние годы Розанов боролся с тяжёлой болезнью



«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», - написал спортивный журналист.



Юрий Альбертович Розанов — российский спортивный телекомментатор, работавший преимущественно на трансляциях футбольных и хоккейных матчей. Вместе с Сергеем Крабу был награждён премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» в 2012 году.