В Казахстане пьяный водитель сбил четырех школьниц. Двое в коме

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CentralAsia (KZ) - В Алматинской области 2 марта пьяный водитель УАЗ сбил четырех школьниц на обочине дороги. Две из них впали в кому, передает Tengrinews.kz.



Под колеса попали две 8-летние и две 9-летние девочки, стоявшие на обочине.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по части 2 статьи 345-1 УК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Назначены необходимые экспертизы, сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.



Водитель помещен в медицинский вытрезвитель.



В результате наезда трое детей с различными травмами госпитализированы в Шелекскую районную больницу, четвертая девочка после осмотра врачей была отпущена домой.



В Управлении здравоохранения области рассказали, что две девочки находятся на ИВЛ.



Состояние ребенка 2012 года рождения крайне тяжелое, терминальное. Находится на ИВЛ. Диагноз: тяжелая сочетанная травма, тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом обеих бедренных костей, травматический шок 2-3-й степени. Девочка в коме.



По второму ребенку 2012 года рождения, диагноз: тяжелая сочетанная травма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом обеих бедренных костей, травматический шок 2-3-й степени. Ребенок находится на ИВЛ, в коме. Проводится интенсивная терапия.



Третий ребенок 2011 года рождения, диагноз: сочетанная травма, ушиб головного мозга, открытый перелом обеих костей правой голени со смещением, травматический шок 1-й степени. Состояние ребенка стабильное, сообщили в ведомстве.

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