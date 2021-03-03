В России в марте начнут вещать 12 телеканалов на узбекском языке

CentralAsia (UZ) - Российская компания SPB TV подписала договор с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана (НТРК) о дистрибуции контента на узбекском языке на территории СНГ, вещание запустят в марте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу SPB TV.

"В соответствии с подписанным соглашением, впервые контент на узбекском языке получит официальный доступ на ТВ-платформы России и стран СНГ. Потенциально совокупная аудитория по всем зонам распространения составит не менее 2,5 млн зрителей", - цитирует издание пресс-службу.

Запуск будет осуществлен в течение марта на различных OTT TV-площадках в России и СНГ, уже есть договоренности с некоторыми из провайдеров.

Зрителям будут доступны 12 каналов национальной телерадиокомпании Узбекистана, среди которых новостные, спортивные и развлекательные. Можно будет пользоваться электронной программой передач (EPG), функциями catch-up (видеоархив), timeshift (отложенный просмотр) и другими возможностями онлайн-медиа. Контент будет доставляться в высоком качестве на любые устройства: все типы мобильных экранов, планшеты, ПК и SmartTV. Благодаря технологии замены рекламы по встроенным меткам в каждом регионе вещатели смогут использовать релевантные для аудитории рекламные ролики.

По словам Кирилла Филиппова, гендиректора компании SPB TV, в России сейчас на постоянной основе находится более 2 млн граждан Узбекистана. "Данная аудитория находилась в отрыве от контента на родном языке. Наше соглашение с НТРК решает данную проблему. Уверен, что качественный и разнообразный контент на узбекском языке будет востребован и откроет новые перспективы для монетизации", - цитирует Филиппова пресс-служба.