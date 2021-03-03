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  3 марта 2021
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Ученые НАСА назвали срок гибели всего живого на Земле

CentralAsia (CA) -  Ученые НАСА и Университета Тохо в Японии выяснили, что Земля потеряет богатую кислородом атмосферу в следующий миллиард лет, что станет причиной гибели почти всего живого на планете. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Авторы работы создали симуляцию Земли с учетом таких факторов, как климат, геологическая активность, биологические процессы и активность Солнца. Оказалось, что по мере того, как Солнце будет становиться горячее, содержание углекислого газа в атмосфере начнет падать из-за поглощения тепла молекулами диоксида углерода и их разрушения. Как пишет lenta.ru, озоновый слой также исчезнет.

Когда уровень углекислого газа упадет ниже критического значения, что займет примерно 10 тысяч лет, растения больше не смогут поддерживать процесс фотосинтеза и вымрут. Кислород в атмосфере также снизится, что станет губительным для всех сухопутных и морских животных. Вместе с тем начнет выделяться метан, что ускорит исчезновение живых существ. На Земле останутся лишь анаэробные микроорганизмы, что похоже на биосферу до появления сложных организмов, говорится в статье.

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