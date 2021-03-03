Подозреваемый в убийстве семьи под Нижним Новгородом собирался жениться в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Подозреваемый в убийстве четырех человек в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода 26-летний Шарофиддин Амиров собирался через месяц уехать в Узбекистан и сыграть там свадьбу. Об этом изданию Комсомольская правда - Нижний Новгород рассказала знакомая подсобного рабочего.

По ее словам, мужчина прожил в поселке несколько лет. До этого он работал в пекарне, но ушел оттуда после ссоры с ее владельцем. После этого он стал помогать по хозяйству и жить в семье нижегородцев, которые позднее стали его жертвами.

По версии следствия, 28 февраля Амиров напал на 64-летнего мужчину в гараже, а затем в доме – на его 63-летнюю супругу, нанеся им по несколько ударов ножом. После этого злоумышленник убил 41-летнюю невестку погибших и ее пятилетнего сына. Затем мужчина похитил из дома крупную сумму денег и ценности и скрылся.

Тела обнаружил сосед семьи, который пришел в дом по просьбе находившегося в командировке сына убитых. Тому, в свою очередь, позвонила 13-летняя дочь, которая, находясь на тренировке, не сумела связаться с матерью по телефону.

В тот же день подозреваемый был задержан во Владимирской области. 1 марта его доставили в СК на допрос.

Как рассказывают жители поселка, порой мигранту даже приходилось брать продукты в долг.

- Бывало, что он просил записать ему покупки в долг, - рассказали в местном магазинчике. – У нас есть специальная тетрадь для «должников». Там вот он там бывал регулярно. Правда, всегда платил свои долги. В общем, как все – у нас так многие живут.

В ходе судебного заседания мужчина рассказал, почему решился на преступление.

- Они не платили мне обещанную зарплату, - приводят слова подозреваемого журналисты «Кстати». – Я хотел уехать, но они забрали у меня паспорт.

Как признался в ходе судебного процесса сам подозреваемый, он не помнит сам момент убийства, так как находился в состоянии аффекта. Впрочем, так это или нет, смогут достоверно сказать только эксперты.

Тем временем, адвокат подозреваемого опровергла главную версию следствия – совершение убийства из корыстных побуждений.

- Сейчас пока рано делать какие-то выводы. Но это было не ограбление и не изнасилование, - заявила она. – Эти все вещи – не тот мотив.

В общей сложности, из дома убитых мужчина похитил ценности на сумму 1 миллион рублей (13,5 тысяч долларов). Сейчас расследование этого запутанного дела продолжается – по решению суда подозреваемый арестован пока на два месяца.