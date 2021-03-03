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  3 марта 2021
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TikTok самостоятельно удаляет ролики о суициде

CentralAsia (CA) -  TikTok самостоятельно удаляет более 90% суицидального контента, так как такие ролики запрещены правилами сообщества, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе сервиса.

«Мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества, и блокируем соответствующие хэштеги, для того чтобы предотвращать совершение пользователями опасных для жизни действий», - заявили в пресс-службе TikTok.

Там уточнили, что из подобных видеороликов 94,4% были удалены до того, как на них были отправлены жалобы, и 91,9% были удалены в течение 24-х часов после публикации.

Ранее в соцсети TikTok появились видеоролики, в которых подростков призывают принять участие в акции массового суицида.

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