Генеральное консульство Турции откроется в Самарканде

CentralAsia (UZ) - Хоким Самаркандской области Эркин Турдимов на днях принял главу Генерального консульства Турецкой республики в Самарканде Салиха Джанера.

Как сообщило Stv, с обеих сторон было отмечено, что отношения дружбы взаимного доверия и стратегического партнерства между нашими странами интенсивно развивается и закрепляется по всем направлениям, в том числе, политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

По словам Салиха Джанера, здание Генерального консульства, открываемое в Самарканде согласно постановлению правительства страны от 18 августа 2020 года, будет сдано в эксплуатацию 8 марта.

Генеральное консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба областного хокимията, в церемонии открытия ожидается визит и участие министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.