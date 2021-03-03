Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Ашхабад

CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки пассажирских рейсов из Минска в Ашхабад до 5 апреля 2021 года, сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Кроме того, до 27 марта не будет рейсов в Венгрию и Казахстан, до 30 октября — в Швейцарию.

«Белавиа» выполняла регулярный рейс по маршруту Минск – Ашхабад – Минск один раз в неделю на самолётах Boeing 737. Полёты в столицу Туркменистана выполнялись по вторникам, с обратным вылетом по средам.

Приостановка рейсов во всём мире происходит из-за угрозы распространения пандемии коронавируса.

В Туркменистане, по официальным данным, случаев коронавируса не зарегистрировано.