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  3 марта 2021
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Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Ашхабад

CentralAsia (TM) -  Авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки пассажирских рейсов из Минска в Ашхабад до 5 апреля 2021 года, сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Кроме того, до 27 марта не будет рейсов в Венгрию и Казахстан, до 30 октября — в Швейцарию.

«Белавиа» выполняла регулярный рейс по маршруту Минск – Ашхабад – Минск один раз в неделю на самолётах Boeing 737. Полёты в столицу Туркменистана выполнялись по вторникам, с обратным вылетом по средам.

Приостановка рейсов во всём мире происходит из-за угрозы распространения пандемии коронавируса.

В Туркменистане, по официальным данным, случаев коронавируса не зарегистрировано.

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