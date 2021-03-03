В Таджикистане предложили 2025 год объявить международным годом защиты ледников

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая сегодня на первом онлайн-заседании панели высокого уровня по проблемам воды и климата, предложил объявить 2025 год международным годом защиты ледников и установить дату всемирного дня ледников, сообщает «Ховар».



По словам президента, ледники — главный источник чистой воды. Их быстрое таяние, наряду с увеличением потребления воды, связанным с ростом населения и экономическим развитием, может иметь далеко идущие последствия.



Впервые с предложением о необходимости создания специального международного фонда защиты ледников Эмомали Рахмон выступил с трибуны международной конференции по изменению климата в Копенгагене в 2009 году.

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