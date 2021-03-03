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  3 марта 2021
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В Туркменистане 7 детей погибли в результате пожара

CentralAsia (TM) -  В Дашогузском велаяте Туркменистана при пожаре погибли семеро детей. Об этом сообщило местное издание Dashoguz.live.

Пожар произошел 23 февраля в селе Бамылы этрапа Гурбансолтан Эдже. Местный житель Дидар Чарыев, его жена Сахрагуль и двое детей ушли в гости к родственникам в соседнее село. Остальные семеро детей школьного и дошкольного возраста остались дома одни. Примерно в 22 часа случилось возгорание. Все дети погибли.

Районная администрация предоставила семье временное жилье. Односельчане также оказали поддержку погорельцам. Прокуратура проводит расследование. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность газового отопления или нарушение техники безопасности при его использовании.

Видеоролик о произошедшем опубликован на канале оппозиционера Халмурада Союнова. На видео запечатлена беседа с родственниками погибших.

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