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  4 марта 2021
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Президент Узбекистана поручил снизить стоимость жилья до $400 за 1 кв.м.

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 3 марта под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялась видеоконференция, посвященная жилищному строительству и развитию ипотечного рынка в Узбекистане в текущем году.

В ходе заседания президент заявил, что хокимы должны принять меры по снижению стоимости жилья до 4 млн сумов (381 долларов) за квадратный метр.

Шавкат Мирзиёев поручил хокимам областей, районов и городов принять меры, чтобы стоимость квадратного метра жилья не превышала 4 миллионов сумов, наладив поставки недорогих стройматериалов от ближайших производителей.

«Самый большой вопрос - это справедливое формирование цен на жилье. Наш народ недоволен нынешними ценами», - отметил глава государства.

В этом году планируется обеспечить жильем 54 тысячи семей. В частности, по государственной ипотечной программе будет построено 45 тысяч домов.

Министерству финансов поручено до 1 июня сформировать на основе социальных критериев перечень граждан, подлежащих получению субсидий, и автоматизировать данный процесс. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено до 1 мая запустить веб-портал ипотеки, на котором будет представлена информация о процедурах кредитования и субсидирования, реализуемом жилье и застройщиках.
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