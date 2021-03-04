Монгольский новый законопроект о защите конфиденциальности здоровья клиента

CentralAsia (MNG) - Впервые разрабатывается законопроект о правовом статусе медицинских работников, состоящий из шести глав и 39 статей.

Он устанавливает правила, касающиеся репутации врачей, этики, ответственности, социального обеспечения и профессиональных лицензий, а также функций и организации органов самоуправления медицинских работников. В законопроекте прописан новый термин — профессиональный орган самоуправления медицинских работников.

Депутат Ж.Чинбурэн сказал: «В некоторых странах существуют национальные медицинские комитеты, которые несут ответственность за защиту прав медицинских работников, поддержку их образования, обеспечение права пациентов на охрану здоровья и консультирование по вопросам улучшения политики и правовой среды в этом секторе. В частности, Китай учредил ее в 1915 году, Индия — в 1928 году и Великобритания — в 1832 году. В результате 115 стран присоединились к Всемирной медицинской ассоциации. Однако в Монголии нет такого комитета и нет профессиональной, объединенной и самоуправляемой неправительственной организации, поэтому она не смогла присоединиться к ассоциации».

В законопроекте комитет будет именоваться Палатой медицинских работников. Палата будет отвечать за защиту профессиональной репутации и законных интересов врачей, утверждение их этического кодекса и повышение их знаний и навыков. Она также будет проводить проверки лицензий медицинских работников, проверять такие лицензии и вносить предложения в Министерство здравоохранения об отзыве лицензий. Палата будет иметь устав, президента, совет и комитеты и будет финансироваться за счет членских взносов и экзаменационных взносов.

Законопроект также устанавливает этические принципы медицинских работников, а именно уважение прав человека, гуманное сострадание, честность, справедливость, равное обращение, недискриминацию, образование, подотчетность и участие. Теперь врачи соблюдают Кодекс поведения медицинских работников, утвержденный министром здравоохранения. Принципы кодекса также отражены в законопроекте.

После утверждения законопроекта врачи будут обязаны сохранять конфиденциальность в отношении здоровья клиента, не использовать свою профессию и навыки против здоровья человека, не отказываться от предоставления услуг, основанных на их преимуществах, и не распространять ложную информацию.

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