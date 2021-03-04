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  4 марта 2021
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В Монголии утверждено нормативное регулятивной песочницы

CentralAsia (MNG) -  Комиссия по финансовому регулированию Монголии разработала проект постановления о механизме «регуляторной песочницы» с целью создания законодательной базы в стране, чтобы идти в ногу с быстрыми темпами технологических инноваций и поддерживать внедрение новых технологических продуктов, услуг и бизнес-модели рынков финансовых услуг на внутреннем рынке.

Совет по финансовой стабильности, отвечающий за обеспечение финансовой стабильности рынков путем определения любых финансовых рисков и управления ими в рамках действующих законов и постановлений, провел обсуждения проекта постановления на своем очередном заседании.

1 марта Совет по финансовой стабильности, состоящий из руководителей Банка Монголии, Министерства финансов, Комиссии по финансовому регулированию и Корпорации по страхованию вкладов, утвердил «Положение о регулирующей песочнице».

Регламент предусматривает создание среды тестирования, предназначенной для экспериментов с новыми технологическими продуктами, услугами и бизнес-моделями в соответствии с правилами и руководящими принципами, предоставленными Комиссией по финансовому регулированию и Банком Монголии, определение критериев для участников и взаимоотношений между регулирующими органами и участниками.

Регулятивная песочница (англ. Regulatory Sandbox) — особый правовой режим, позволяющий юридическим лицам, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства.

Регуляторная песочница направлена на достижение ряда целей:

  • расширение ассортимента финансовых продуктов и услуг;
  • сокращение времени и издержек внедрения инновационных финансовых продуктов и услуг;
  • повышение инвестиционной привлекательности поставщиков продуктов и услуг на финансовом рынке, предлагающих инновационные решения;
  • совершенствование нормативно-правовой базы, а также разработка нового регулирования;
  • повышение безопасности продуктов и услуг с использованием дистанционных или инновационных каналов;
  • обеспечение надлежащего контроля со стороны органа регулирования над внедрением инновационных финансовых продуктов и услуг.

Для достижения целей регулятивная песочница обеспечивает выполнение нескольких задач:

  • проведение экспериментов по внедрению инновационных финансовых продуктов и услуг без риска нарушения законодательства;
  • анализ рисков инновационных финансовых продуктов и услуг и разработка подходов к их минимизации;
  • оценка необходимости внесения изменений в законодательство и подготовка соответствующих предложений по нормативно-правовому регулированию;
  • по результатам эксперимента — определение целесообразности развития финансовых продуктов и услуг;

Работа регулятивной песочницы не предполагает проведение экспериментов по внедрению продуктов и услуг, которые не соответствуют требованиям законодательства. Однако по инновационным решениям может допускаться полное или частичное отсутствие подзаконных нормативно-правовых актов.

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