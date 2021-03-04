В Монголии утверждено нормативное регулятивной песочницы

CentralAsia (MNG) - Комиссия по финансовому регулированию Монголии разработала проект постановления о механизме «регуляторной песочницы» с целью создания законодательной базы в стране, чтобы идти в ногу с быстрыми темпами технологических инноваций и поддерживать внедрение новых технологических продуктов, услуг и бизнес-модели рынков финансовых услуг на внутреннем рынке.

Совет по финансовой стабильности, отвечающий за обеспечение финансовой стабильности рынков путем определения любых финансовых рисков и управления ими в рамках действующих законов и постановлений, провел обсуждения проекта постановления на своем очередном заседании.

1 марта Совет по финансовой стабильности, состоящий из руководителей Банка Монголии, Министерства финансов, Комиссии по финансовому регулированию и Корпорации по страхованию вкладов, утвердил «Положение о регулирующей песочнице».

Регламент предусматривает создание среды тестирования, предназначенной для экспериментов с новыми технологическими продуктами, услугами и бизнес-моделями в соответствии с правилами и руководящими принципами, предоставленными Комиссией по финансовому регулированию и Банком Монголии, определение критериев для участников и взаимоотношений между регулирующими органами и участниками.

Регулятивная песочница (англ. Regulatory Sandbox) — особый правовой режим, позволяющий юридическим лицам, занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства.

Регуляторная песочница направлена на достижение ряда целей:

расширение ассортимента финансовых продуктов и услуг;

сокращение времени и издержек внедрения инновационных финансовых продуктов и услуг;

повышение инвестиционной привлекательности поставщиков продуктов и услуг на финансовом рынке, предлагающих инновационные решения;

совершенствование нормативно-правовой базы, а также разработка нового регулирования;

повышение безопасности продуктов и услуг с использованием дистанционных или инновационных каналов;

обеспечение надлежащего контроля со стороны органа регулирования над внедрением инновационных финансовых продуктов и услуг.

Для достижения целей регулятивная песочница обеспечивает выполнение нескольких задач:

проведение экспериментов по внедрению инновационных финансовых продуктов и услуг без риска нарушения законодательства;

анализ рисков инновационных финансовых продуктов и услуг и разработка подходов к их минимизации;

оценка необходимости внесения изменений в законодательство и подготовка соответствующих предложений по нормативно-правовому регулированию;

по результатам эксперимента — определение целесообразности развития финансовых продуктов и услуг;

Работа регулятивной песочницы не предполагает проведение экспериментов по внедрению продуктов и услуг, которые не соответствуют требованиям законодательства. Однако по инновационным решениям может допускаться полное или частичное отсутствие подзаконных нормативно-правовых актов.

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