Fitch подтвердило рейтинг горнодобывающей отрасли Монголии на уровне «B»; прогноз: «стабильный»

CentralAsia (MNG) - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте на уровне «B» для монгольской угледобывающей компании Mongolian Mining Corporation (MMC). Прогноз — «Стабильный».

Fitch также подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг MMC на уровне «B» с рейтингом возвратности активов «RR4».

Рейтинг MMC ограничен ее небольшими масштабами и ориентацией на один продукт на твердом коксующемся угле и ограниченной ценовой конкурентоспособностью за пределами северного Китая, ее основного рынка. Тем не менее, MMC обладает гибкостью в отношении капитальных затрат (капвложений), что должно дать ей достаточный буфер для продолжения генерирования свободного денежного потока (free cash flow - FCF) во время падения цен на уголь.

По оценкам Fitch, левередж MMC превысил наш негативный прогноз, а свободный денежный поток был умеренно отрицательным в 2020 году из-за нарушения пропускной способности границ, связанного с Covid-19. Сбои в основном устранены, и мы ожидаем, что в 2021 году прибыль и денежный поток значительно улучшатся за счет сильных рыночных факторов, обусловленных стабильным спросом со стороны сталелитейного сектора Китая и высокими ценами на коксующийся уголь, - передает Fitch Ratings.

Некоторые риски, связанные с пандемией, остаются, поскольку потенциальные вспышки в Монголии могут нарушить пропускную способность границы. Однако превентивные меры кажутся эффективными, о чем свидетельствует рост пропускной способности на границе. MMC ожидает, что пропускная способность восстановится примерно до 700 грузовиков в день, что в целом соответствует уровню 2019 года, с возможностью дальнейшего улучшения, поскольку будут устранены логистические узкие места. Таким образом, мы не ожидаем каких-либо серьезных сбоев в деятельности MMC и экспортных продаж, сопоставимых с нестабильностью в 2020 году, - отметили Fitch Ratings.

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