ГИК устанавливает четкие правила президентских выборов Монголии

CentralAsia (MNG) - Во время своего очередного заседания Генеральная избирательная комиссия (ГИК) Монголии обсудила поправки к Положению о наблюдении и внешнем наблюдении за неправительственными организациями.

Согласно ГИК, в соответствии с Законом о президентских выборах Монголии в постановление были внесены поправки, отражающие проведение парламентских и местных выборов 2020 года, а также предложения, представленные неправительственными организациями, проводившими внешний мониторинг.

Закон о выборах Монголии гласит, что независимая неправительственная организация, которая не действует при политической партии, имеет право контролировать избирательный процесс. Это позволяет организациям гражданского общества вносить свой вклад в обеспечение права граждан голосовать и быть избранными посредством внешнего мониторинга избирательного процесса.

Неправительственные организации, которые проводили независимое наблюдение и мониторинг избирательного процесса, публикуют свои отчеты о наблюдении за выборами, направляют соответствующие рекомендации избирательной администрации и предоставляют отзывы. В ГИК заявили, что в соответствии с Законом о президентских выборах, избирательная кампания кандидата будет проводиться органом избирательной кампании кандидата и будет проводиться под руководством кандидата или генерального директора кандидата.

Кроме того, комиссия обсудила поправки к Положению о регистрации и выдаче удостоверений личности избирательных должностных лиц партий и коалиций, руководителей кандидатов, помощников и агитаторов, повторное утверждение Положения о регистрации избирательных документов, поправки к Положению о передаче автоматизированной избирательной системы. на ручное управление из-за повреждения или задержки комплекта оборудования автоматизации, а также утверждение конструкции опознавательных знаков транспортных средств, которые будут использоваться в избирательных кампаниях.

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