В Монголии предложение основных продуктов питания остается стабильным в условиях пандемии

CentralAsia (MNG) - Оперативная группа во главе с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, отвечающая за управление поставками продуктов питания, работает над поддержанием стабильных поставок основных продуктов питания.

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, по состоянию на 2 марта в Монголии достаточно запасов основных продуктов питания для удовлетворения потребностей рынка.

В частности, в стране есть запасы 19,9 тыс.тонн мяса, 172 тыс.тонн муки, 1,4 тыс.тонн пшеничных продуктов, 14,3 тыс.тонн различных видов риса, 1,7 тыс.тонн сухого молока, 1,5 млн.яиц, 4,2 тыс.тонн растительного масла. 64 500 тонн картофеля, 29 900 тонн овощей, 2 600 тонн сахара и 1100 тонн соли.

В целях обеспечения долгосрочного стабильного предложения продовольственных товаров в условиях пандемии COVID-19 импорт всех видов риса и растительного масла освобожден от таможенных пошлин и налогов на добавленную стоимость, а также рис и растительное масло местного производства и проданные освобождены от налога на добавленную стоимость в период с 4 декабря 2020 года по 01 июля 2021 года.

Команда министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности работает с 68 отечественными предприятиями, занимающимися импортом риса и растительного масла с целью стабилизации предложения данных основных продуктов питания и поддержания их ценовой стабильности.

Благодаря политическим мерам правительства импорт белого риса вырос на 11 200 тонн, а растительного масла - на 4300 тонн по сравнению с прошлым годом, а по состоянию на первые два месяца 2021 года импорт белого риса и растительного масла уже составляет 2,8. в разы выше, чем в прошлом году, сообщает Министерство продовольствия и сельского хозяйства.

источник: mofa.gov.mn

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