Утверждена программа «Улучшение доступа к финансам в Монголии»

CentralAsia (MNG) - Программа «Улучшение доступа к финансам в Монголии» была одобрена Советом по финансовой стабильности 1 марта. Комиссия по финансовому регулированию разработала программу и на очередном заседании обсудила ее, утвердив совместным постановлением № А-62/63/31/А\26, сделанное членами совета, а именно президентом Банка Монголии, главой Комиссии по финансовому регулированию, министром финансов и исполнительным директором Корпорации по страхованию вкладов.

Ожидается, что с реализацией программы будет улучшена правовая среда и выведены на рынок передовые технологические продукты и услуги. Более того, количество финансовых продуктов и видов услуг будет увеличиваться, а стоимость услуг будет снижена, а также повысится финансовое образование граждан и созданы условия для более быстрого, дешевого и легкого предоставления финансовых услуг.

Согласно статистическим данным, доступ Монголии к финансовым услугам высок по сравнению со странами, находящимися на том же уровне развития, что и по количеству граждан, имеющих счета в коммерческих банках. С другой стороны, это свидетельствует о неудовлетворительном доступе нашей страны к финансовым продуктам и услугам, предоставляемым небанковскими финансовыми организациями гражданам и организациям.

Расширение доступа к финансам является важным инструментом политики для повышения производительности предприятий и организаций, а также для увеличения экономического участия и социального положения граждан, проживающих в сельских и отдаленных районах.

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