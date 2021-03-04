Тестер, разработанный монгольскими учеными, показал 100% результат

CentralAsia (MNG) - Ученые Национального университета медицинских наук Монголии (НУМН) разработали и готовы внедрить ПЦР-теста для определения наличия вируса SARS-Cov-2 по образцу слюны, взятой из полости рта. 10 ученых из НУМН во главе с доктором медицинских наук, доцентом Д.Нямбаяром и доктором медицинских наук, профессором и академиком Г.Болдбаатаром работали над проектом с декабря 2020 года и завершили его в марте 2021 года.

Делегацию ученых принял заместитель премьер-министра Монголии, председатель Государственной чревычайной комиссии С.Амарсайхан.

Диагностическая чувствительность и специфичность этого набора тестов на 100% экспериментальны, и результаты тестов можно получить в короткие сроки. Председатель ученого совета, директор Академии наук Монголии Н.Хурелбаатар сказал, что образцы могут храниться 14 дней, а их стоимость в 2-3 раза дешевле.

В ходе встречи ученые сообщили, что проектная работа полностью завершена в заданный срок, и новый тест, по плану, будет внедрен в массовое производство.

По сообщению аппарата вице-премьер-министра, заместитель премьер-министра и председатель Государственной чревычайной комиссии С.Амарсайхан поручил министру здравоохранения как можно скорее официально сертифицировать тест и внедрить его по всем лабораториям страны.

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