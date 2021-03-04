На утро 4 марта в Казахстане коронавирус выявлен у более 800 человек

Казахстан, общество

9:07, 04 марта 2021

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб. В разрезе регионов: - город Алматы - 121; - город Нур-Султан - 84; - Павлодарская область - 81; - Западно-Казахстанская область - 72; - Алматинская область - 64; - Костанайская область - 61; - Карагандинская область - 54; - город Шымкент - 52; - Акмолинская область - 51; - Северо-Казахстанская область - 39; - Восточно-Казахстанская область - 34; - Актюбинская область - 23; - Атырауская область - 21; - Жамбылская область - 15; - Туркестанская область - 12; - Кызылординская область - 10; - Мангистауская область - 10. Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 215 610 случаев коронавируса. Коронавирус в Казахстане Карта распространения