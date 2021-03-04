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  4 марта 2021
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На утро 4 марта в Казахстане коронавирус выявлен у более 800 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 121;

- город Нур-Султан - 84;

- Павлодарская область - 81;

- Западно-Казахстанская область - 72;

- Алматинская область - 64;

- Костанайская область - 61;

- Карагандинская область - 54;

- город Шымкент - 52;

- Акмолинская область - 51;

- Северо-Казахстанская область - 39;

- Восточно-Казахстанская область - 34;

- Актюбинская область - 23;

- Атырауская область - 21;

- Жамбылская область - 15;

- Туркестанская область - 12;

- Кызылординская область - 10;

- Мангистауская область - 10.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 215 610 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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