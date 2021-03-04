На утро 4 марта в Казахстане коронавирус выявлен у более 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 121;
- город Нур-Султан - 84;
- Павлодарская область - 81;
- Западно-Казахстанская область - 72;
- Алматинская область - 64;
- Костанайская область - 61;
- Карагандинская область - 54;
- город Шымкент - 52;
- Акмолинская область - 51;
- Северо-Казахстанская область - 39;
- Восточно-Казахстанская область - 34;
- Актюбинская область - 23;
- Атырауская область - 21;
- Жамбылская область - 15;
- Туркестанская область - 12;
- Кызылординская область - 10;
- Мангистауская область - 10.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 215 610 случаев коронавируса.