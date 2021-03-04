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  4 марта 2021
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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане приблизилось к 200 тысячам
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 199 600 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 23 629;

- Алматы - 23 554;

- Восточно-Казахстанская область - 20 175;

- Павлодарская область - 17 179;

- Атырауская область - 16 695;

- Карагандинская область - 14 320;

- Акмолинская область - 12 766;

- Северо-Казахстанская область - 12 177;

- Костанайская область - 11 150;

- Западно-Казахстанская область - 10 797;

- Алматинская область - 9935;

- Жамбылская область - 5708;

- Шымкент - 5577;

- Туркестанская область - 4188;

- Актюбинская область - 4089;

- Мангистауская область - 3931;

- Кызылординская область - 3730.

Коронавирус в Казахстане
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