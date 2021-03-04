Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане приблизилось к 200 тысячам

Казахстан, общество

9:15, 04 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 199 600 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 23 629; - Алматы - 23 554; - Восточно-Казахстанская область - 20 175; - Павлодарская область - 17 179; - Атырауская область - 16 695; - Карагандинская область - 14 320; - Акмолинская область - 12 766; - Северо-Казахстанская область - 12 177; - Костанайская область - 11 150; - Западно-Казахстанская область - 10 797; - Алматинская область - 9935; - Жамбылская область - 5708; - Шымкент - 5577; - Туркестанская область - 4188; - Актюбинская область - 4089; - Мангистауская область - 3931; - Кызылординская область - 3730. Коронавирус в Казахстане Карта распространения