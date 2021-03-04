Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане приблизилось к 200 тысячам
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 199 600 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 23 629;
- Алматы - 23 554;
- Восточно-Казахстанская область - 20 175;
- Павлодарская область - 17 179;
- Атырауская область - 16 695;
- Карагандинская область - 14 320;
- Акмолинская область - 12 766;
- Северо-Казахстанская область - 12 177;
- Костанайская область - 11 150;
- Западно-Казахстанская область - 10 797;
- Алматинская область - 9935;
- Жамбылская область - 5708;
- Шымкент - 5577;
- Туркестанская область - 4188;
- Актюбинская область - 4089;
- Мангистауская область - 3931;
- Кызылординская область - 3730.
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