В Бухаре нуждающимся семьям начнут продавать в кредит контейнерные дома

- Узбекистан, общество
- 9:18, 04 марта 2021
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|Продолжение: Глава Наманганской области будет жить в контейнере с надписью «Дом хокима области»
|Предыстория: В Узбекистане глава еще одной области решил временно переселиться в контейнер
CentralAsia (UZ) - В Бухарской области малообеспеченным семьям по льготным кредитам продадут 1 000 «контейнерных домов». Об этом сообщает издание «Халк сузи».
По данным издания, проект реализован управлением Государственного таможенного комитета по Бухарской области, хокимиятом области и заводом «Ремонт механика».
Ранее, в ходе визита президента Шавката Мирзиеева в Бухарскую область было поручено принять меры по установке в населенных пунктах контейнеров.
Как сообщили в информационной службе Бухарского областного таможенного управления, на основании данного распоряжения создана рабочая группа совместно с администрацией области, таможенным управлением и заводом «Ремонт механика».
Контейнеры ремонтируются и оснащаются по-современному стилю, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что глава Бухарской области переехал в контейнер. До него в контейнерный дом переехал хоким Наманганской области.