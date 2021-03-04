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  4 марта 2021
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В Бухаре нуждающимся семьям начнут продавать в кредит контейнерные дома
Продолжение: Глава Наманганской области будет жить в контейнере с надписью «Дом хокима области»Предыстория: В Узбекистане глава еще одной области решил временно переселиться в контейнер

CentralAsia (UZ) -  В Бухарской области малообеспеченным семьям по льготным кредитам продадут 1 000 «контейнерных домов». Об этом сообщает издание «Халк сузи».

По данным издания, проект реализован управлением Государственного таможенного комитета по Бухарской области, хокимиятом области и заводом «Ремонт механика».

Ранее, в ходе визита президента Шавката Мирзиеева в Бухарскую область было поручено принять меры по установке в населенных пунктах контейнеров.

Как сообщили в информационной службе Бухарского областного таможенного управления, на основании данного распоряжения создана рабочая группа совместно с администрацией области, таможенным управлением и заводом «Ремонт механика».

Контейнеры ремонтируются и оснащаются по-современному стилю, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что глава Бухарской области переехал в контейнер. До него в контейнерный дом переехал хоким Наманганской области.

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