В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 44 человек

CentralAsia (MNG) - В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера в ходе ПЦР-тестирования 19 507 человек, коронавирус был диагностирован у 42 человек в столице страны, в аймаке Завхан — 2.

По состоянию на 4 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 3076 человек. А общее количество выздоровевших достигло 2415 человек (+55).

Из 657 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 2 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, у 7 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии

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