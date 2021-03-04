Создан сервис, «оживляющий» изображения давно умерших людей. Видео

CentralAsia (CA) - На сайте генеалогических исследований MyHeritage появился новый сервис DeepNostalgia, позволяющий с помощью технологий искусственного интеллекта «оживить» изображение на фото давно умерших родных.



Как пишет «Коммерсантъ», в подтверждение того, что это действительно работает и работает убедительно, опубликованы анимированные изображения королевы Виктории, Марка Твена, Роберта Корнелиуса, Чарльза Дарвина, Чарльза Диккенса, Флоренс Найтингейл, а также минутное рекламное видео, в котором Авраам Линкольн, оживленный по той же технологии, рассказывает о том, как он исследовал историю своей семьи на My Heritage.

Как отмечают авторы, процесс «оживления» очень прост. Пользователю нужно, предварительно зарегистрировавшись на сайте, загрузить любое фото портретного типа в приложение, и на выходе он получает 15-секундную анимацию, на которой изображенный человек ведет себя, как живой, улыбается, задумчиво смотрит вдаль, вглядывается в зрителя. При этом качество загружаемых фотографий не имеет значения, так как снимки низкого качества предварительно проходят обработку в специальном приложении MyHeritage и становятся четкими и контрастными.



Сама технология для «оживления» была разработана израильской компанией D-ID.



При загрузке какого-либо изображения программа автоматически подбирает наиболее подходящее для этого конкретного случая подготовленное видео, и уже оно задает движения для изображения. Как это работает, D-ID продемонстрировали в своем ролике. В случае с Deep Nostalgia разработчики сознательно отказались от использования звукового сопровождения (исключение лишь Авраам Линкольн с рекламой), чтобы «избежать создания людей-дипфейков».

В первые же 48 часов работы через Deep Nostalgia были «оживлены» более 1 млн фотографий.



Между тем многие пользователи выражают обеспокоенность тем, как могут быть использованы загруженные на сайт MyHeritage фотографии, учитывая уровень развития дипфейков в последнее время. В MyHeritage заверяют, что никаким третьим лицам загруженные фото не передаются. Между тем, например, в 2017 году компьютерные сети компании были взломаны, и хакерам удалось похитить адреса и пароли более 92 млн пользователей.